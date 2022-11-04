***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.11.2022 20:48
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2022
Karar Sayısı
24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz tarafından hazırlanan 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II.14.1 sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ('TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, öz kaynak değişim tablosunun ve yıllık faaliyet raporunun, a)Tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri: II.14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Murat PARMAKÇI Uğur SERENCAM M. Zafer BAYSAL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077022
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
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|Önceki Kapanış
|: 4.105
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4.234
En Düşük
4.131
18:0518,5677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0470
|Açılış
|: 18,6380
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|Önceki Kapanış
|: 18,7000
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18,6761
En Düşük
18,5049
18:0518,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
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|Açılış
|: 18,4200
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5401
En Düşük
18,1324
18:051.003,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 27,79
|Açılış
|: 1.003,65
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.004,49
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5648
|18,5677
|% -0,25
|
|Euro
|18,4688
|18,5401
|% 1,99
|
|Sterlin
|21,0446
|21,1502
|% 1,63
|
|Frank
|18,5918
|18,7038
|% 1,64
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.682
|51,51
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|28,24
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.697
|6.795
|161,00
|
|Yarım
|3.263
|3.324
|80,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.662
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,87
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,78
|
|B. Petrol
|98,55
|98,55
|3,88
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
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