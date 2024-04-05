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***DARDL* *AKFK* *NURVK* *YKBNK* *ERGLI* *SMRVA* *TERA* *ISGYO* *CAGFA* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

05.04.2024 17:37
***DARDL* *AKFK* *NURVK* *YKBNK* *ERGLI* *SMRVA* *TERA* *ISGYO* *CAGFA* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(


***DARDL******AKFK******NURVK******YKBNK******ERGLI******SMRVA******TERA******ISGYO******CAGFA******HALKB******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, ISGYO, NURVK, SMRVA, AKFK, CAGFA, KTKVK, TERA, DARDL, YKBNK, ERGLI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62453 1.920.000.000 05.04.2024 14.06.2024 09.04.2024
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGYE2413 200.000.000 05.04.2024 01.10.2024 09.04.2024
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAE2415 150.000.000 05.04.2024 04.10.2024 09.04.2024
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVYE2418 50.000.000 05.04.2024 04.10.2024 09.04.2024
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKFK42610 100.000.000 05.04.2024 07.04.2026 09.04.2024
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF42517 34.000.000 05.04.2024 04.04.2025 09.04.2024
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK82417 500.000.000 05.04.2024 02.08.2024 09.04.2024
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA62424 160.000.000 05.04.2024 07.06.2024 09.04.2024
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL92416 110.000.000 05.04.2024 27.09.2024 09.04.2024
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72415 2.123.350.000 05.04.2024 05.07.2024 09.04.2024
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT72415 480.000.000 05.04.2024 19.07.2024 09.04.2024


İlgili Şirketler [HALKB, ISGYO, NURVK, SMRVA, AKFK, CAGFA, KTKVK, TERA, DARDL, YKBNK, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268642


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