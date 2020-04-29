***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DARDL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DARDL payında 30/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Brüt Takas" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.Ayrıca Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 30/04/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/10/2020'dir.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıÖnder TAVUKÇUOĞLU13397842Asuman TAVUKÇUOĞLU13397564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841227BIST