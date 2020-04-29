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***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

29.04.2020 18:29
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***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DARDL payında 30/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Brüt Takas" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.
 
Ayrıca Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 30/04/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/10/2020'dir.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası

Önder TAVUKÇUOĞLU
13397842

Asuman TAVUKÇUOĞLU
13397564





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841227


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ADESE 1,54 134.419.144 % 10,00  
ARSAN 4,29 12.370.364 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.445 2.503 -12,60  
Tam 2.510 2.564 -12,80  
Yarım 1.223 1.253 -6,30  
Çeyrek 613 627 -3,10  
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Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,00  
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