***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
29.04.2020 18:29
***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DARDL payında 30/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Brüt Takas" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 30/04/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/10/2020'dir.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Önder TAVUKÇUOĞLU
13397842
Asuman TAVUKÇUOĞLU
13397564
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841227
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0216
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05381,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,51
|Açılış
|: 381,41
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6292
|8,6725
|% -0,29
|
|Frank
|7,1191
|7,1619
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8472
|1,8564
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-5,74
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.503
|-12,60
|
|Tam
|2.510
|2.564
|-12,80
|
|Yarım
|1.223
|1.253
|-6,30
|
|Çeyrek
|613
|627
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|24,30
|24,30
|1,56
|