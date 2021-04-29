***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:00
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932179
BIST
10:391.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,27
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.402
En Düşük
1.391
10:398,1738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1679
10:399,9194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0299
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9015
10:39467,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,42
|Açılış
|: 467,79
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler10:39
|RYSAS
|4,27
|14.437.173
|% 9,77
|
|AYCES
|71,15
|3.135.686
|% 9,38
|
|BJKAS
|7,60
|43.774.738
|% 9,04
|
|GARFA
|11,74
|746.649
|% 6,73
|
|ISFIN
|3,17
|38.229.168
|% 6,02
|
|ATLAS
|1,83
|825.456
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DARDL
|25,12
|5.510.900
|% -7,44
|
|GARAN
|7,25
|257.829.767
|% 1,83
|
|EREGL
|19,30
|209.492.159
|% 1,90
|
|SASA
|37,00
|178.006.770
|% 1,65
|
|PETKM
|6,57
|144.617.866
|% 0,77
|
|KOZAL
|108,90
|104.995.177
|% 1,78
|
|GARAN
|7,25
|257.829.767
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,13
|64.124.117
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,11
|30.008.915
|% 3,74
|
|PETKM
|6,57
|144.617.866
|% 0,77
|
|AKBNK
|4,91
|68.200.460
|% 1,24
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1679
|8,1738
|% -0,18
|
|Euro
|9,9097
|9,9194
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,3755
|11,4326
|% -0,08
|
|Frank
|8,9375
|8,9914
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1720
|2,1829
|% -0,24
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,66
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,03
|
|B. Petrol
|67,03
|67,03
|0,25
|