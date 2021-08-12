***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:17
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957511
BIST
11:331.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,07
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:338,5745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0504
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5598
11:3310,0922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0461
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0703
11:33483,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,21
|Açılış
|: 483,54
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,10
BIST En Aktif Hisseler11:33
|MARKA
|5,56
|2.885.601
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.178.962
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DOBUR
|19,50
|2.588.025
|% 9,37
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,31
|28.236.958
|% -8,82
|
|FADE
|8,78
|35.084.052
|% -8,73
|
|EDATA
|14,46
|10.823.842
|% -8,19
|
|EDIP
|3,79
|21.817.404
|% -7,79
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|98,15
|574.263.347
|% 1,71
|
|GARAN
|9,12
|414.416.804
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,97
|337.738.152
|% 1,14
|
|EREGL
|19,49
|298.098.622
|% 2,20
|
|PETKM
|5,92
|267.696.169
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,46
|153.551.340
|% 1,65
|
|GARAN
|9,12
|414.416.804
|% 1,90
|
|PETKM
|5,92
|267.696.169
|% 2,60
|
|KRDMD
|7,97
|337.738.152
|% 1,14
|
|DAGI
|4,90
|146.932.787
|% 4,03
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5714
|8,5745
|% -0,58
|
|Euro
|10,0869
|10,0922
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,8500
|11,9094
|% -0,61
|
|Frank
|9,2577
|9,3135
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2784
|2,2899
|% -0,62
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|2,73
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,06
|