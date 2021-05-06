***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirket'in 2021 yılı beklentilerinin aşağıda yer aldığı şekilde kamuya duyurulmasına ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların da nedenleri ile beraber kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.Bu karara istinaden Şirket'in 2021 yılına ait beklentileri aşağıda yer almaktadır.Yıllık Satış Artışı % 45 ( + - 5)FAVÖK Marjı (*) % 15 ( + - 2)(*) Faiz, vergi, amortisman düşülmeden yapılan kar hesaplamasıdır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935077BIST