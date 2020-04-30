***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020 - 01.04.2020 - 20.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgili bildirimlerimizde yeraldığı üzere söz konusu kurumlarla varılan mutabakat gereği borç ödemelerimiz ve gayrimenkul geri alım bedel ödemelerimiz tamamen gerçekleştirilmiş ve tapu devir işlemlerine geçilmiştir. Şu aşamada taraflar tapuya evraklarını sunmuş ve imza işlemi için tapudan işlem günü beklenmektedir.İşlemlerin Nisan ayı içinde bitirilmesine çalışılmasına rağmen kamu dairelerindeki kısıtlı çalışma koşulları nedeniyle Nisan ayı içinde yetişmemiş olup muhtemelen önümüzdeki hafta içinde tapu devir işlemi gerçekleşmiş olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841490BIST