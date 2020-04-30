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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.04.2020 11:58
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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020 - 01.04.2020 - 20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgili bildirimlerimizde yeraldığı  üzere söz konusu kurumlarla varılan mutabakat gereği borç ödemelerimiz ve gayrimenkul geri alım bedel ödemelerimiz tamamen gerçekleştirilmiş ve tapu devir işlemlerine geçilmiştir. Şu aşamada taraflar tapuya evraklarını sunmuş ve  imza işlemi için tapudan işlem günü beklenmektedir.
  
İşlemlerin Nisan ayı içinde bitirilmesine çalışılmasına rağmen kamu dairelerindeki kısıtlı çalışma koşulları nedeniyle Nisan ayı içinde yetişmemiş olup muhtemelen önümüzdeki hafta içinde tapu devir işlemi gerçekleşmiş olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841490


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