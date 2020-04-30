***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 11:58
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020 - 01.04.2020 - 20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgili bildirimlerimizde yeraldığı üzere söz konusu kurumlarla varılan mutabakat gereği borç ödemelerimiz ve gayrimenkul geri alım bedel ödemelerimiz tamamen gerçekleştirilmiş ve tapu devir işlemlerine geçilmiştir. Şu aşamada taraflar tapuya evraklarını sunmuş ve imza işlemi için tapudan işlem günü beklenmektedir.
İşlemlerin Nisan ayı içinde bitirilmesine çalışılmasına rağmen kamu dairelerindeki kısıtlı çalışma koşulları nedeniyle Nisan ayı içinde yetişmemiş olup muhtemelen önümüzdeki hafta içinde tapu devir işlemi gerçekleşmiş olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841490
BIST
11:53101.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 116,94
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:536,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:537,6009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:53385,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,77
|Açılış
|: 385,60
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.087.548
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.520.839
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|12.821.085
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|6.200.050
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|15.934.061
|% -9,99
|
|PNSUT
|17,57
|11.332.305
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|289.659.271
|% 0,28
|
|THYAO
|10,70
|272.596.122
|% 0,75
|
|GARAN
|8,38
|224.231.221
|% -0,36
|
|ASELS
|27,48
|216.651.632
|% 0,29
|
|TUPRS
|91,15
|157.950.366
|% 2,53
|
|PETKM
|3,61
|289.659.271
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|79.844.572
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|128.641.409
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,11
|79.349.046
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6868
|8,7303
|% 0,53
|
|Frank
|7,1590
|7,2021
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|3,78
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,70
|
|Tam
|2.536
|2.591
|17,00
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|26,00
|26,00
|1,78
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:08VANGD
Yüzde 7.88 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 841, 451 adet işlem
-
12:07ALGYO
Yüzde 5.01 oranında artışla 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 562 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 101, 698 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 4, 136.00 milyon TL de
-
12:04GLRYH
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 764, 894 adet işlem
-
12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EREGL, EKGYO