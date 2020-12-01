***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 18:24
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
‘' 9 Eylül 2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen Dardanel Greece SA ünvanlı şirketin kuruluş resmî işlemleri tamamlanmıştır. ‘'
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890843
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1246
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05455,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 8,92
|Açılış
|: 455,85
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8532
|7,8567
|% 0,40
|
|Euro
|9,4535
|9,4604
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,4444
|10,4968
|% 0,43
|
|Frank
|8,6501
|8,7022
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0827
|2,0932
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|33,52
|
|Altın Gr.
|456
|456
|8,65
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,25
|
|B. Petrol
|47,25
|47,25
|-0,63
|