***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgili açıklamalarımıza konu olan G.Kallimanis S.A. şirketinin iktisadi bütünlük içerisindeki varlıklarının (gayrimenkulleri, fabrika, bina, arazileri ve üretim makine tesisleri ile ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunanistan'daki varlığımız Dardanel Greece S.A.'na devrine ilgili Yunan Mahkemesince bugün olumlu karar verilmiştir. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039984BIST