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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2022 14:56
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgili açıklamalarımıza konu olan G.Kallimanis S.A. şirketinin iktisadi bütünlük içerisindeki varlıklarının (gayrimenkulleri, fabrika, bina, arazileri ve üretim makine tesisleri ile ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunanistan'daki varlığımız Dardanel Greece S.A.'na devrine ilgili Yunan Mahkemesince bugün olumlu karar verilmiştir. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039984


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