***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 14:56
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgili açıklamalarımıza konu olan G.Kallimanis S.A. şirketinin iktisadi bütünlük içerisindeki varlıklarının (gayrimenkulleri, fabrika, bina, arazileri ve üretim makine tesisleri ile ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunanistan'daki varlığımız Dardanel Greece S.A.'na devrine ilgili Yunan Mahkemesince bugün olumlu karar verilmiştir. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039984
BIST
16:392.452
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -37,94
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:3916,6427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0395
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:3917,4502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1030
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:39976,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,82
|Açılış
|: 976,92
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:37
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.889.205
|% 9,96
|
|BEYAZ
|9,00
|49.731.696
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|397.690.133
|% 9,86
|
|MAKIM
|16,94
|442.362.066
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,66
|59.235.370
|% -9,57
|
|SELVA
|7,49
|90.749.440
|% -9,21
|
|YEOTK
|59,50
|72.206.488
|% -8,32
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,46
|3.824.026.636
|% -1,21
|
|SISE
|21,30
|1.366.926.328
|% -0,56
|
|EREGL
|27,26
|1.142.873.527
|% -1,09
|
|ASELS
|23,22
|1.059.004.754
|% 0,09
|
|SAHOL
|19,75
|794.663.890
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,57
|418.347.965
|% -1,91
|
|ODAS
|2,98
|463.239.211
|% -2,30
|
|TSKB
|2,06
|284.113.950
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,39
|594.569.781
|% -1,79
|
|AKBNK
|8,27
|760.121.044
|% -0,48
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6305
|16,6413
|% -0,25
|
|Euro
|17,4236
|17,4473
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,1277
|20,2286
|% -0,67
|
|Frank
|17,3849
|17,4896
|% 0,20
|
|Riyal
|4,4171
|4,4393
|% -0,31
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|6,92
|
|Altın Gr.
|978
|979
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.535
|6.634
|9,00
|
|Tam
|6.533
|6.621
|-16,00
|
|Yarım
|3.198
|3.238
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.618
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,68
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52EGEEN
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 2, 334.90 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 963 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 2, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 23, 790.00 milyon TL de
-
16:51PINSU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 892, 010 adet işlem
-
16:49FMIZP
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 384 adet işlem
-
16:48BERA
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 312, 424 adet işlem