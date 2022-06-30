***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesi % 100 oranda şirketimize ait olan ve mali verileri tam konsolidasyon kapsamında şirketimiz mali tablolarında konsolide edilen Dardanel Dağıtım A.Ş., Milli Savunma Bakanlığı'ndan kdv hariç 308,5 milyon TL teslim-satış tutarlı ihale kazanmıştır.İhaleye konu ürünlerin teslim tarihi 2022 yılı kasım ayıdır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040407BIST