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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.11.2020 18:39
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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 03.11.2020 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DARDL, TRADARDL91A3 19.10.2020 30.000 0,06 27 -
DARDL, TRADARDL91A3 21.10.2020 13.000 0,02 28,73 -
DARDL, TRADARDL91A3 26.10.2020 12.000 0,02 24,22 -
DARDL, TRADARDL91A3 03.11.2020 11.000 0,02 25,4 -

Ek Açıklamalar
13.10.2020 tarihli, Şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.
13.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 03.11.2020 tarihinde, ortamala birim pay fiyatı 25.40 TL tutarında toplamda 11,000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu toplam DARDL payları 66,000 adede ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0.12 dir.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885937


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