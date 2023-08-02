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***DARDL* *HLVKS* *QNBFL* *SMRVA* *DZYMK* *DGRVK* *EKOFA* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

02.08.2023 17:50
***DARDL* *HLVKS* *QNBFL* *SMRVA* *DZYMK* *DGRVK* *EKOFA* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***DARDL******HLVKS******QNBFL******SMRVA******DZYMK******DGRVK******EKOFA******EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFL, EKOFA, HLVKS, DGRVK, SMRVA, DZYMK, EMVAR, DARDL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR12424 166.750.000 02.08.2023 29.01.2024 04.08.2023
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFK2311 50.000.000 02.08.2023 10.11.2023 04.08.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAK2324 200.000.000 02.08.2023 08.11.2023 04.08.2023
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER12417 75.000.000 02.08.2023 26.01.2024 04.08.2023
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY12411 55.000.000 02.08.2023 05.01.2024 04.08.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY12427 145.000.000 02.08.2023 24.01.2024 04.08.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12511 162.000.000 02.08.2023 29.01.2025 04.08.2023
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDLA2312 50.000.000 02.08.2023 27.12.2023 04.08.2023


İlgili Şirketler [QNBFL, EKOFA, HLVKS, DGRVK, SMRVA, DZYMK, EMVAR, DARDL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179934


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Gümüş Gr. 20,53 20,56 -0,50  
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