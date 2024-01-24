***DARDL* *TCRYT* *BIENF* *QNBFL* *LIDFA* *TMKS* *ARNFK* *ISGYO* *DZYMK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
24.01.2024 17:50
***DARDL******TCRYT******BIENF******QNBFL******LIDFA******TMKS******ARNFK******ISGYO******DZYMK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ARNFK, BIENF, TCRYT, TMKS, LIDFA, DZYMK, ISGYO, DARDL, QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN52410 30.000.000 23.01.2024 23.05.2024 26.01.2024
- Bien Finans Faktoring A.Ş. BIENF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBIEN42418 50.000.000 24.01.2024 24.04.2024 26.01.2024
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD72414 200.000.000 24.01.2024 17.07.2024 26.01.2024
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF32456 200.000.000 24.01.2024 08.03.2024 26.01.2024
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF32449 94.000.000 24.01.2024 26.03.2024 26.01.2024
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF42430 80.000.000 24.01.2024 18.04.2024 26.01.2024
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF52421 27.900.000 24.01.2024 03.05.2024 26.01.2024
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK72434 25.000.000 23.01.2024 23.07.2024 26.01.2024
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY52449 150.000.000 24.01.2024 22.05.2024 26.01.2024
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISGY72411 450.000.000 24.01.2024 17.07.2024 26.01.2024
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL72418 60.000.000 24.01.2024 24.07.2024 26.01.2024
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72428 72.500.000 24.01.2024 17.07.2024 26.01.2024
İlgili Şirketler [ARNFK, BIENF, TCRYT, TMKS, LIDFA, DZYMK, ISGYO, DARDL, QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242589
BIST