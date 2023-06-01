***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.06.2023 12:18
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme raporuna göre, Şirketimiz'in ulusal kredi derecelendirme notları aşağıda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR AA+
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1
Görünüm Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155236
BIST
13:364.989
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 101,80
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
13:3620,8066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0188
|Açılış
|: 21,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
13:3622,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,3025
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
13:361.313,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.313,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler13:36
|BRSAN
|199,10
|462.595.946
|% 10,00
|
|OTTO
|130,00
|1.416.480
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|72.859.446
|% 9,97
|
|GLRYH
|8,28
|33.141.198
|% 9,96
|
|YESIL
|4,54
|112.603.961
|% 9,93
|
|MARKA
|12,51
|4.021.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|141.263.597
|% -9,94
|
|KRGYO
|15,98
|14.264.960
|% -2,86
|
|TOASO
|208,50
|684.115.951
|% -2,80
|
|YBTAS
|54.200,00
|270.900
|% -2,78
|
|THYAO
|148,10
|3.741.772.618
|% 2,99
|
|GARAN
|27,30
|2.032.238.694
|% 1,94
|
|ASTOR
|55,50
|1.655.252.925
|% 5,71
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|ISCTR
|11,46
|1.348.141.053
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,27
|701.261.719
|% 2,25
|
|ALBRK
|2,61
|231.755.787
|% 4,40
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8020
|20,8066
|% 0,09
|
|Euro
|22,4372
|22,5622
|% 1,36
|
|Sterlin
|25,8313
|25,9608
|% 0,14
|
|Frank
|22,8069
|22,9443
|% 0,26
|
|Riyal
|5,5298
|5,5576
|% 0,04
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.313
|1.313
|0,69
|
|Cumhuriyet
|9.088
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.276
|-4,86
|
|Yarım
|4.447
|4.541
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.274
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,08
|