***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme raporuna göre, Şirketimiz'in ulusal kredi derecelendirme notları aşağıda gösterilmiştir.Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR AA+Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1Görünüm Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155236BIST