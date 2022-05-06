***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.05.2022 09:02
***DENGE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem gören Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE.E), 06/05/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027058
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
0
En Düşük
0
18:0514,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
18:0515,6741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0380
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6141
18:05897,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,14
|Açılış
|: 897,85
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|2,29
|65.531.229
|% 14,50
|
|ALARK
|27,16
|179.990.054
|% 0,85
|
|KRONT
|38,54
|13.957.222
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,73
|78.610.866
|% 0,00
|
|MEPET
|3,12
|2.165.533
|% 0,00
|
|KRONT
|38,54
|13.957.222
|% 0,00
|
|KOZAL
|177,70
|1.267.443.799
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,73
|78.610.866
|% 0,00
|
|MEPET
|3,12
|2.165.533
|% 0,00
|
|VANGD
|4,06
|1.814.587
|% 0,00
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8837
|14,8859
|% 0,17
|
|Euro
|15,6627
|15,6741
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,3165
|18,4083
|% 0,08
|
|Frank
|15,0163
|15,1067
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9577
|3,9775
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-0,42
|
|Altın Gr.
|897
|897
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem