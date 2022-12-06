***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 14:50
[DENGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084784
BIST
16:374.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 28,98
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:3718,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:3719,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0363
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:371.066,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.066,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:34
|BARMA
|122,10
|32.521.335
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|103.434.701
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|772.319.367
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|407.610.231
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.174.764.054
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.690.864
|% -9,91
|
|UFUK
|70,25
|6.450.466
|% -9,88
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,12
|11.234.218.995
|% 5,48
|
|THYAO
|135,20
|7.588.618.669
|% -2,45
|
|EREGL
|42,56
|5.686.347.694
|% 0,28
|
|SISE
|40,22
|4.415.948.342
|% 4,09
|
|AKBNK
|16,25
|3.659.956.424
|% -0,18
|
|KRDMD
|17,12
|11.234.218.995
|% 5,48
|
|EKGYO
|7,38
|2.999.432.660
|% 1,51
|
|ADESE
|1,87
|513.159.265
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,25
|3.659.956.424
|% -0,18
|
|ISCTR
|10,23
|2.075.038.868
|% 0,79
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6334
|18,6408
|% 0,01
|
|Euro
|19,5837
|19,5903
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7118
|22,8257
|% 0,38
|
|Frank
|19,7819
|19,9010
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9427
|4,9674
|% -0,00
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|12,30
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,93
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.170
|7.218
|50,00
|
|Yarım
|3.472
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-1,10
|