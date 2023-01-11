***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 11:35
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100007
BIST
11:254.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,12
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:2518,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:2520,1836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0219
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:251.136,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.136,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SDTTR
|56,65
|4.114.376
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.085.261
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.101.336
|% 9,93
|
|SANEL
|22,28
|5.221.249
|% 6,10
|
|POLTK
|1.737,60
|18.321.048
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|41.375.843
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|CEOEM
|18,41
|16.496.696
|% -9,49
|
|GOZDE
|21,38
|202.857.035
|% -8,63
|
|THYAO
|131,90
|3.489.315.832
|% 0,53
|
|ASELS
|57,50
|1.928.851.716
|% -1,12
|
|EREGL
|38,36
|1.867.405.822
|% 1,32
|
|TUPRS
|484,80
|1.393.067.694
|% 2,00
|
|KRDMD
|18,24
|1.350.076.470
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,51
|1.100.547.628
|% 0,12
|
|KATMR
|2,12
|236.113.685
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,59
|833.010.306
|% 0,63
|
|KRDMD
|18,24
|1.350.076.470
|% 0,55
|
|SKBNK
|2,71
|187.764.920
|% -0,73
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7833
|18,7883
|% 0,08
|
|Euro
|20,1723
|20,1815
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7607
|22,8748
|% 0,07
|
|Frank
|20,2952
|20,4175
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,18
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.750
|15,00
|
|Yarım
|3.733
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.896
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|-0,30
|
Seans Raporu
11:23
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11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, AKSEN, TUPRS
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11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 03 artarak (% 0.34 ) 4, 434
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, SDTTR, ULUFA, BALAT
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : FLAP, VKING, POLTK
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