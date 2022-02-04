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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

04.02.2022 18:18
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/02/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü inşaat taahhüt işleri,konut,işyeri inşaatlarını yapmak satmak
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
40.000.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.02.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
20.000.001
Beher Pay Fiyatı
0,005 TL
Toplam Tutar
100.000.-TL.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
-
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,001
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
yok
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
(11.025.001)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Kolot Konut İnşaat A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/02/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
0,- TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 03.02.2022 Tarihinde yapılan yönetim kurulu  Toplantısında, % 50,01 payımızın  satış kararı alınan Bağlı Ortaklığımız Al Bawakir Konut İnşaat  Anonim Şirketi'nin devir işlemi, 04.02.2022 tarihinde şirketimiz ile Kolot Konut İnşaat A.Ş. arasında imzalanan hisse devir anlaşması ile tamamlanmıştır.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999574


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UTPYA 12,89 976.955 % 9,98  
HURGZ 2,21 58.980.992 % 9,95  
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Altın Gr. 788 788 0,19  
Cumhuriyet 5.208 5.286 -15,00  
Tam 5.190 5.324 -3,80  
Yarım 2.508 2.576 -1,84  
Çeyrek 1.258 1.288 -0,92  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 0,11  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 93,44 93,44 2,33  
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