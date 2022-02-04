***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/02/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAl Bawakir Konut İnşaat A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü inşaat taahhüt işleri,konut,işyeri inşaatlarını yapmak satmakSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi40.000.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.02.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı20.000.001Beher Pay Fiyatı0,005 TLToplam Tutar100.000.-TL.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,02İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,001Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiyokSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı(11.025.001)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıKolot Konut İnşaat A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiyokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/02/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar0,- TL.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 03.02.2022 Tarihinde yapılan yönetim kurulu Toplantısında, % 50,01 payımızın satış kararı alınan Bağlı Ortaklığımız Al Bawakir Konut İnşaat Anonim Şirketi'nin devir işlemi, 04.02.2022 tarihinde şirketimiz ile Kolot Konut İnşaat A.Ş. arasında imzalanan hisse devir anlaşması ile tamamlanmıştır.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999574BIST