***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş'nin Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı payının satışına yönelik görüşmeler 24.09.2020 tarihinde (bugun) tamamlanmıştır. Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarının 1.900.000 adedinin Sn.Veysi Kaynak'a, 4.325.000 adedinin Sn.Erdal Kılıç'a satılması konusunda anlaşmaya varılmış, devir çalışmalarının başlanmasına karar verilmiştir. Sn.Uzi Sezer ile sürdürülen görüşmeler sonlandırılmıştır. Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876435BIST