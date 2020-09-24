***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 13:16
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş'nin Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı payının satışına yönelik görüşmeler 24.09.2020 tarihinde (bugun) tamamlanmıştır. Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarının 1.900.000 adedinin Sn.Veysi Kaynak'a, 4.325.000 adedinin Sn.Erdal Kılıç'a satılması konusunda anlaşmaya varılmış, devir çalışmalarının başlanmasına karar verilmiştir. Sn.Uzi Sezer ile sürdürülen görüşmeler sonlandırılmıştır. Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876435
BIST
15:581.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,67
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:587,6449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0560
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:588,9112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0649
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:58455,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -6,35
|Açılış
|: 455,15
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:58
|BRYAT
|148,50
|60.443.542
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.219.882
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.317
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.241.705
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.064.140
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,98
|2.611.594.411
|% 6,08
|
|SISE
|6,82
|1.066.538.867
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|807.253.842
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,98
|741.193.281
|% 4,62
|
|YKBNK
|2,11
|600.852.372
|% 4,46
|
|GARAN
|6,98
|2.611.594.411
|% 6,08
|
|YKBNK
|2,11
|600.852.372
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|807.253.842
|% -0,30
|
|ADESE
|2,40
|452.410.611
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,58
|271.744.165
|% 2,60
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6402
|7,6449
|% -0,73
|
|Euro
|8,8964
|8,9112
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,7033
|9,7520
|% -0,74
|
|Frank
|8,2079
|8,2573
|% -1,18
|
|Riyal
|2,0286
|2,0388
|% -0,94
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,95
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-49,45
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-23,92
|
|Çeyrek
|732
|749
|-11,96
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,40
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|-0,30
|
Seans Raporu
15:58
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16:08YKBNK
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16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 61 artarak (% 1.67 ) 1, 252
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16:04
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MEGAP, MEGAP
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16:04XU100
Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 14, 592.00 milyon TL de