***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 20:52
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.09.2020 tarihinde yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 07.11.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında onaylanan, İştirakimiz Toma Finance Ltd.' e ait Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nin hisselerinin 21.12.2018 tarihli sözleşmeyle Cevdet Taşçeken'e satılması kapsamında, Cevdet Taşçeken'den Tahsil edilmesi gereken 52.251.100,- TL. alacağın tahsili konusunda bugüne kadar gerçekleştirilen idari girişimlerin sonuçsuz kaldığından gelinen noktada kanuni takip başlatılmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876841
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
18:057,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
18:058,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
18:05458,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,90
|Açılış
|: 458,85
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
460,22
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6561
|7,6604
|% 0,46
|
|Euro
|8,9002
|8,9266
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7452
|9,7941
|% 0,59
|
|Frank
|8,2234
|8,2730
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0386
|2,0488
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-6,79
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,64
|5,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,10
|