***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.09.2020 tarihinde yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 07.11.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında onaylanan, İştirakimiz Toma Finance Ltd.' e ait Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nin hisselerinin 21.12.2018 tarihli sözleşmeyle Cevdet Taşçeken'e satılması kapsamında, Cevdet Taşçeken'den Tahsil edilmesi gereken 52.251.100,- TL. alacağın tahsili konusunda bugüne kadar gerçekleştirilen idari girişimlerin sonuçsuz kaldığından gelinen noktada kanuni takip başlatılmasına karar verilmiştir.Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876841BIST