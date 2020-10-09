***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 18:14
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı paylarının 4.325.000 adetinin Sn. Erdal Kılıç'a, 1.900.000 adetinin Sn. Veysi Kaynak'a devir edilmesi konusunda, taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 09.10.2020 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880537
BIST
17:591.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 15,03
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:597,8608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0827
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:599,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0571
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:59487,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,70
|Açılış
|: 487,14
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DYOBY
|14,52
|262.435.429
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.969.538
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.012.760
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.968.915
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|PETKM
|4,62
|2.041.620.920
|% 4,29
|
|SISE
|6,90
|1.357.985.162
|% 1,62
|
|GARAN
|7,10
|1.011.677.616
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,15
|796.281.393
|% 1,59
|
|ASELS
|18,13
|675.984.628
|% 0,17
|
|PETKM
|4,62
|2.041.620.920
|% 4,29
|
|ZOREN
|2,76
|654.043.625
|% 1,47
|
|SISE
|6,90
|1.357.985.162
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,79
|338.463.472
|% 2,29
|
|KRDMD
|3,46
|657.260.766
|% 2,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8563
|7,8638
|% -1,00
|
|Euro
|9,2837
|9,2964
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,1854
|10,2364
|% -0,52
|
|Frank
|8,5916
|8,6433
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0895
|2,1000
|% -0,98
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|33,89
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,16
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,18
|
Seans Raporu
17:57
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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