***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı paylarının 4.325.000 adetinin Sn. Erdal Kılıç'a, 1.900.000 adetinin Sn. Veysi Kaynak'a devir edilmesi konusunda, taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 09.10.2020 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880537BIST