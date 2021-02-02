***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 14:16
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.02.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketimizin 09.10.2020 tarih 09 nolu yönetim Kurulu kararıyla Şirket'in yeni faaliyet ve yatırıma başlayabilmesi ve acil finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Sayın Erdal Kılıç'tan sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artırımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere, 20.000.000,00 TL. fon girişi kabulüne karar verilmişti. Söz konusu fon girişinin tamamlanmasına,
2- Şirket faaliyet ve yatırımlarının hızlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla Sayın Veysi Kaynak'tan da sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere, 10.000.000,00 TL. fon girişi kabulüne
karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906927
BIST
14:311.517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 24,23
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.505
14:317,1630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0235
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
14:318,6232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
14:31424,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,05
|Açılış
|: 424,93
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler14:31
|GOLTS
|59,40
|75.905.156
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|42.227.092
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.943.599
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.601.639
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.338.135
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|12.066.353
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|NIBAS
|36,74
|26.324.809
|% -8,10
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|KOZAL
|123,30
|1.025.032.187
|% -0,64
|
|SISE
|7,56
|871.602.538
|% 2,30
|
|GARAN
|9,62
|749.334.872
|% 1,48
|
|THYAO
|12,18
|739.760.335
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,46
|645.508.207
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,46
|645.508.207
|% 0,82
|
|TSKB
|1,85
|300.892.240
|% 0,54
|
|DOHOL
|3,98
|552.751.555
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,48
|187.324.231
|% 1,37
|
|ODAS
|4,09
|504.562.505
|% -1,21
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1589
|7,1630
|% -0,33
|
|Euro
|8,6172
|8,6232
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,7461
|9,7950
|% -0,51
|
|Frank
|7,9290
|7,9767
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9003
|1,9098
|% -0,60
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-11,55
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.860
|-32,00
|
|Tam
|2.804
|2.877
|-31,49
|
|Yarım
|1.355
|1.391
|-15,23
|
|Çeyrek
|680
|696
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,29
|
|B. Petrol
|57,51
|57,51
|1,18
|