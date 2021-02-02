***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 02.02.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- Şirketimizin 09.10.2020 tarih 09 nolu yönetim Kurulu kararıyla Şirket'in yeni faaliyet ve yatırıma başlayabilmesi ve acil finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Sayın Erdal Kılıç'tan sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artırımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere, 20.000.000,00 TL. fon girişi kabulüne karar verilmişti. Söz konusu fon girişinin tamamlanmasına,2- Şirket faaliyet ve yatırımlarının hızlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla Sayın Veysi Kaynak'tan da sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere, 10.000.000,00 TL. fon girişi kabulünekarar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906927BIST