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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.02.2021 14:16



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.02.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
1-    Şirketimizin 09.10.2020 tarih 09 nolu yönetim Kurulu  kararıyla Şirket'in yeni faaliyet ve yatırıma başlayabilmesi ve acil finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Sayın Erdal Kılıç'tan sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artırımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere, 20.000.000,00 TL. fon girişi kabulüne karar verilmişti. Söz konusu fon girişinin tamamlanmasına,
2-    Şirket faaliyet ve yatırımlarının hızlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla Sayın Veysi Kaynak'tan da sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere, 10.000.000,00 TL. fon girişi kabulüne
karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906927


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