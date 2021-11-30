***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 09:30
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş.ile Azertover MMC arasında, Azerbaycan'da Telekom altyapı projeleri yapmak üzere işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980192
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
0
En Düşük
0
18:0512,8869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0706
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,9085
En Düşük
12,6998
18:0514,6186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1497
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,6190
En Düşük
14,2915
18:05739,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,13
|Açılış
|: 738,73
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
744,46
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 0,00
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8767
|12,8869
|% 0,55
|
|Euro
|14,5789
|14,6186
|% 1,03
|
|Sterlin
|17,0296
|17,1150
|% 0,20
|
|Frank
|13,8639
|13,9474
|% 0,33
|
|Riyal
|3,4085
|3,4256
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,33
|
|Altın Gr.
|739
|739
|4,00
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,39
|9,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-2,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:01LUKSK
Yüzde 6.47 oranında artışla 55.15 lira fiyatla işlem gören hissede 257, 206 adet işlem
-
17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
-
17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem