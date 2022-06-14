***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 14:35
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz SİTE LOJİSTİK A.Ş. ile TYG MARKET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş. arasında TYG MARKET'e depolama ve nakliye hizmetleri sunulmasiyla ilgili iş birliği yapmak üzere görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037182
BIST
17:242.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,29
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:2417,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0174
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:2418,0370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0453
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:241.008,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.008,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:22
|IDEAS
|19,69
|15.747.936
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.085.322
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.165.410
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|75.022.439
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.551.078
|% -9,85
|
|ISGYO
|12,94
|215.003.473
|% -9,45
|
|BERA
|12,75
|338.844.348
|% -5,63
|
|MOBTL
|1,77
|263.338.299
|% -5,35
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|THYAO
|47,00
|3.854.390.186
|% 0,00
|
|EREGL
|30,60
|2.042.261.199
|% -1,73
|
|SASA
|44,44
|1.951.239.225
|% 4,27
|
|SISE
|21,94
|1.850.577.970
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,08
|1.053.591.945
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,59
|471.303.960
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,77
|263.338.299
|% -5,35
|
|YKBNK
|4,64
|681.018.913
|% -1,90
|
|ODAS
|2,85
|350.233.755
|% 1,06
|
|TSKB
|2,29
|280.345.175
|% -3,38
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2716
|17,2830
|% 0,12
|
|Euro
|18,0032
|18,0296
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,6941
|20,7979
|% -0,83
|
|Frank
|17,2530
|17,3570
|% 0,11
|
|Riyal
|4,5905
|4,6135
|% 0,13
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,46
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.696
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.287
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,60
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37MGROS
Yüzde 4.48 oranında artışla 46.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 389, 561 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EREGL, GUBRF
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, ASELS
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 31 artarak (% 0.46 ) 2, 257
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, UFUK, RTALB, GLRYH, PENTA, FONET, IDEAS, RAYSG, BRKO