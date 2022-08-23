Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.08.2022 18:21
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- Sn.Mehmet Horasan'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, 2- Mehmet Horasan'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Prof. Dr. Oğuz Atalay'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057850


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:593.060
Değişim :  -1,96% |  -61,22
Açılış :  3.133  
Önceki Kapanış :  3.122  
En Yüksek
3.149 En Düşük
3.057
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 17,71 3.518.233 % 10,00  
BFREN 1.437,40 9.912.310 % 9,99  
BEYAZ 14,76 116.454.067 % 9,99  
UTPYA 15,87 2.524.514 % 9,98  
BJKAS 7,50 383.006.166 % 9,97  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,1412 18,1565 % 0,26  
Euro 18,0877 18,1122 % 0,25  
Sterlin 21,3479 21,4549 % -0,08  
Frank 18,6998 18,8125 % -0,04  
Riyal 4,8142 4,8384 % 0,12  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 3,99  
Altın Gr. 1.022 1.023 4,57  
Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.853 6.918 2,00  
Yarım 3.339 3.382 1,00  
Çeyrek 1.675 1.691 1,00  
Gümüş.Ons 19,10 19,14 -0,01  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 0,02  
B. Petrol 102 102 1,51  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru