***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 18:21
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- Sn.Mehmet Horasan'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, 2- Mehmet Horasan'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Prof. Dr. Oğuz Atalay'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057850
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.022,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.022,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1412
|18,1565
|% 0,26
|
|Euro
|18,0877
|18,1122
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3479
|21,4549
|% -0,08
|
|Frank
|18,6998
|18,8125
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8142
|4,8384
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,99
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.853
|6.918
|2,00
|
|Yarım
|3.339
|3.382
|1,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,51
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
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