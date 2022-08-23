***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- Sn.Mehmet Horasan'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, 2- Mehmet Horasan'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Prof. Dr. Oğuz Atalay'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057850BIST