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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2022 21:44
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Site Lojistik A.Ş.'nin soğuk - donuk endüstriyel  parsiyel lojistik hizmeti vermek üzere  kurmuş olduğu  Zincir Palet Platform  Lojistik  A.Ş. ile Pizza Restaurantları A.Ş. (Domino's Pizza) arasında  depolama  hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082003


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DERIM 10,34 73.172.050 % 10,00  
YESIL 3,41 81.105.527 % 10,00  
YBTAS 52.030,00 2.185.260 % 10,00  
MNDRS 8,14 120.588.957 % 10,00  
IPEKE 35,66 1.014.668.756 % 9,99  
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Dolar 18,6286 18,6314 % 0,06  
Euro 19,3808 19,3984 % 0,16  
Sterlin 22,5017 22,6145 % 0,48  
Frank 19,6678 19,7863 % -0,07  
Riyal 4,9426 4,9674 % 0,09  
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Altın Ons 1.754 1.755 3,14  
Altın Gr. 1.051 1.051 3,21  
Cumhuriyet 7.020 7.127 65,00  
Tam 7.035 7.107 1,00  
Yarım 3.423 3.475 1,00  
Çeyrek 1.701 1.737 1,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,50 -0,04  
Gümüş Gr. 12,86 12,88 -0,00  
B. Petrol 85,41 85,41 0,00  
Seans Raporu 18:05
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