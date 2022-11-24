***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Site Lojistik A.Ş.'nin soğuk - donuk endüstriyel parsiyel lojistik hizmeti vermek üzere kurmuş olduğu Zincir Palet Platform Lojistik A.Ş. ile Pizza Restaurantları A.Ş. (Domino's Pizza) arasında depolama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082003BIST