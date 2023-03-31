***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş, ortaklık konusu konut ofis ve ticari alanların inşaatının yapımını, yaptırılmasını, pazarlanmasını ve ortakların mutabakatı neticesinde kiralanmasını ve işlettirilmesi olan NEOSFER ADİ ORTAKLIĞI İşletmesi'ne 31.03.2023 tarihinde %50 oranında ortak olmuştur. Ortaklık çalışma alanı İstanbul ili, Sultangazi ilçesi olup faaliyetleri bölgede bulunan ve tarafların oybirliği ile varacakları mutabakat ile projelere katılabilecek arsa ve arazilerin alımı ve arsa ve arazilerin sahipleri ile imzalanacak "Kat Karşılığı ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı İnşaat Yapımı Sözleşmeleri" ne istinaden yapılacak projeler olacaktır. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130402BIST