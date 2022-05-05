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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

05.05.2022 18:50
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2022
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
YAKIN İZLEME PAZARI
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
ALT PAZAR
Başvuru Tarihi
22/02/2022
Başvuru Sonucu
OLUMLU
Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklaması akabinde, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Müdürlüğü tarafından şirketimize gönderilen 05/05/2022 tarih, E-18454353-100.06[100.06]-8626 sayılı kararına istinaden Kotasyon Yönergesi'nin 36.maddesi kapsamında, şirket paylarımızın 06/05/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
    
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026865


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Tam 6.027 6.177 -28,85  
Yarım 2.913 2.988 -13,95  
Çeyrek 1.461 1.494 -6,98  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 -0,53  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 -0,11  
B. Petrol 111 111 0,36  
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