***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
05.05.2022 18:50
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2022
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
YAKIN İZLEME PAZARI
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
ALT PAZAR
Başvuru Tarihi
22/02/2022
Başvuru Sonucu
OLUMLU
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklaması akabinde, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Müdürlüğü tarafından şirketimize gönderilen 05/05/2022 tarih, E-18454353-100.06[100.06]-8626 sayılı kararına istinaden Kotasyon Yönergesi'nin 36.maddesi kapsamında, şirket paylarımızın 06/05/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026865
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1289
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8773
En Düşük
14,7014
18:0515,6490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0107
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6153
18:05897,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,88
|Açılış
|: 897,46
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.227.985
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.243.046
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
|
|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|ETILR
|9,90
|14.965.688
|% -5,71
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8586
|14,8617
|% 0,87
|
|Euro
|15,6307
|15,6490
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,3112
|18,4031
|% -1,28
|
|Frank
|15,0036
|15,0940
|% -0,52
|
|Riyal
|3,9510
|3,9708
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-4,98
|
|Altın Gr.
|898
|898
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|-0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
-
17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem