***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi21/02/2022Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYAKIN İZLEME PAZARIGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformALT PAZARBaşvuru Tarihi22/02/2022Başvuru SonucuOLUMLUAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 29.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklaması akabinde, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Müdürlüğü tarafından şirketimize gönderilen 05/05/2022 tarih, E-18454353-100.06[100.06]-8626 sayılı kararına istinaden Kotasyon Yönergesi'nin 36.maddesi kapsamında, şirket paylarımızın 06/05/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026865BIST