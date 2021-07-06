***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 6.225.000 31.125.000,000 500,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 Nâma A Grubu, DENG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDNGH00018B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 43.775.000 218.875.000,000 500,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline B Grubu, DENGE(RÜÇHAN), TRRDNGH00026Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 50.000.000 250.000.000,000 500,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YOKTURRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.07.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 01.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.06.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %500 oranında 250.000.000 TL artırılarak, 50.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 250.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 01.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.Şirketimiz pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %500 olup, ellerindeki payların %500'ü oranında yeni pay alma hakları 08.07.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlenmiştir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Satış tarihleri ayrıca bildirilecektir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 29.06.2021 revize Ykk kararı .pdfEK: 2 İzahname (spk onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947041BIST