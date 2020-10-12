Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2020 12:38
GÜNCEL HABERLER



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil
FERİT ÇAĞRI ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.05.2019 Bağımsız Üye Değil
ERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 05.10.2020 İcrada Görevli 8.65 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880687


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:381.177
Değişim :  0,96% |  11,15
Açılış :  1.169  
Önceki Kapanış :  1.166  
En Yüksek
1.178 En Düşük
1.169
BIST En Aktif Hisseler12:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 5,94 8.325.733 % 10,00  
DAGHL 12,10 2.343.238 % 10,00  
ATSYH 4,84 1.656.596 % 10,00  
DYOBY 15,97 100.635.290 % 9,99  
ITTFH 8,04 112.751.347 % 9,99  
daha fazla
12:36 Alış Satış %  
Dolar 7,8954 7,8982 % 0,53  
Euro 9,3158 9,3229 % 0,31  
Sterlin 10,2475 10,2989 % 0,27  
Frank 8,6255 8,6774 % 0,33  
Riyal 2,0990 2,1095 % 0,52  
daha fazla
12:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 -8,45  
Altın Gr. 487 488 -0,09  
Cumhuriyet 3.230 3.279 9,00  
Tam 3.212 3.291 -0,70  
Yarım 1.552 1.592 -0,34  
Çeyrek 779 796 -0,17  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 -0,09  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,01  
B. Petrol 42,33 42,33 -0,52  
Seans Raporu 12:36
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru