***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2020 12:38
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil
FERİT ÇAĞRI ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.05.2019 Bağımsız Üye Değil
ERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 05.10.2020 İcrada Görevli 8.65 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880687
BIST
12:381.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,15
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:387,8982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:389,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:38487,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 487,77
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:36
|RALYH
|5,94
|8.325.733
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.343.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|100.635.290
|% 9,99
|
|ITTFH
|8,04
|112.751.347
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.197.150
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,63
|790.790.169
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,94
|651.776.501
|% 6,52
|
|ISFIN
|4,14
|515.781.590
|% 4,81
|
|GARAN
|7,15
|491.428.655
|% 0,70
|
|ODAS
|3,34
|351.647.714
|% 5,03
|
|ZOREN
|2,94
|651.776.501
|% 6,52
|
|PETKM
|4,63
|790.790.169
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,83
|290.618.642
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,14
|515.781.590
|% 4,81
|
|ODAS
|3,34
|351.647.714
|% 5,03
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8954
|7,8982
|% 0,53
|
|Euro
|9,3158
|9,3229
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2475
|10,2989
|% 0,27
|
|Frank
|8,6255
|8,6774
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0990
|2,1095
|% 0,52
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-8,45
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|9,00
|
|Tam
|3.212
|3.291
|-0,70
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,34
|
|Çeyrek
|779
|796
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,52
|