***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.08.2021 16:13
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 37350000 TRY 12,45 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 262650000 TRY 87,55 İmtiyaz Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958989
BIST
16:001.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,58
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:008,5183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0703
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:009,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0714
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:00490,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,71
|Açılış
|: 490,37
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DMSAS
|8,04
|106.242.180
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|14.945.504
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,16
|2.427.166
|% 13,64
|
|KTSKR
|52,75
|89.320.652
|% 13,10
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|372,90
|85.796.517
|% -10,25
|
|VAKKO
|10,54
|36.383.418
|% -7,46
|
|ADESE
|1,25
|7.333.801
|% -7,41
|
|ALKIM
|15,54
|108.035.649
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|GARAN
|9,26
|638.089.274
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,76
|473.890.841
|% -3,48
|
|SISE
|8,72
|454.201.125
|% 1,16
|
|THYAO
|12,24
|446.362.345
|% -0,08
|
|EREGL
|18,61
|410.746.602
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|358.738.068
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|147.230.421
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,54
|215.390.469
|% -1,93
|
|GARAN
|9,26
|638.089.274
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,76
|473.890.841
|% -3,48
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5096
|8,5183
|% 0,83
|
|Euro
|9,9793
|9,9863
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6259
|11,6842
|% 0,33
|
|Frank
|9,2555
|9,3113
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2658
|2,2772
|% 0,87
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,43
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|16,50
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|7,98
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-1,88
|