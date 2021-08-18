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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.08.2021 16:13



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 37350000 TRY 12,45 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 262650000 TRY 87,55 İmtiyaz Yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958989


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BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 8,04 106.242.180 % 17,03  
PENTA 90,45 14.945.504 % 17,01  
DOBUR 23,16 2.427.166 % 13,64  
KTSKR 52,75 89.320.652 % 13,10  
UFUK 24,76 873.830 % 9,95  
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16:00 Alış Satış %  
Dolar 8,5096 8,5183 % 0,83  
Euro 9,9793 9,9863 % 0,72  
Sterlin 11,6259 11,6842 % 0,33  
Frank 9,2555 9,3113 % 0,85  
Riyal 2,2658 2,2772 % 0,87  
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16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 3,43  
Altın Gr. 489 489 3,77  
Cumhuriyet 3.251 3.300 18,00  
Tam 3.234 3.315 16,50  
Yarım 1.563 1.604 7,98  
Çeyrek 784 802 3,99  
Gümüş.Ons 23,45 23,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,02  
B. Petrol 66,35 66,35 -1,88  
Seans Raporu 16:00
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