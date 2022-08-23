***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2022 18:22
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERDAL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 17.01.2022 İcrada Görevli 7.47 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
MEHMET TANYAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu-Kurumsal Yönetim Komitesi üye
OĞUZ ATALAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır
CENK MERİÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
RAMADAN KUMOVA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 17.01.2022 İcrada Görevli Değil 4.98 A GRUBU Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057851
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
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|Önceki Kapanış
|: 3.062
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3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 18,2000
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|Önceki Kapanış
|: 18,2300
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18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 18,2000
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|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.019,35
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.019,35
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|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
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1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1119
|18,1177
|% 0,29
|
|Euro
|18,0557
|18,0773
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,3900
|21,4973
|% 1,03
|
|Frank
|18,7281
|18,8409
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8084
|4,8326
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|12,70
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|11,51
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.848
|6.917
|35,00
|
|Yarım
|3.337
|3.381
|16,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,14
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|B. Petrol
|100
|100
|3,38
|