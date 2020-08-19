***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi19/08/2020Karar Sayısı2020.04Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 19.08.2020 KARAR SAYISI: 2020.04 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1.SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir. a) 30.06.2020 tarihli konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş. finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide Denge Yatırım Holding A.Ş finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, Mustafa Uğur Bayraktar Maruf DİNDAR Ferit Çağrı ÖZALP Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870027BIST