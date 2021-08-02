***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.08.2021 09:08
***DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954030
BIST
10:241.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:248,4339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4270
10:2410,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0135
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
10,0068
10:24490,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,14
|Açılış
|: 490,09
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
489,82
BIST En Aktif Hisseler10:22
|KTSKR
|24,22
|18.349.813
|% 9,99
|
|SELVA
|8,80
|16.911.199
|% 7,71
|
|TSGYO
|2,97
|9.172.112
|% 7,22
|
|IDGYO
|3,21
|16.501.557
|% 7,00
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|METUR
|6,35
|21.436.503
|% -6,89
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|HURGZ
|1,59
|11.915.879
|% -4,79
|
|VKING
|5,68
|1.666.078
|% -4,70
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|GARAN
|8,53
|83.404.119
|% 0,12
|
|SISE
|7,70
|72.678.004
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,39
|64.812.476
|% 0,00
|
|ASELS
|15,66
|62.249.406
|% 0,97
|
|ODAS
|1,34
|49.967.800
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,39
|64.812.476
|% 0,00
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|CEMAS
|1,33
|32.927.992
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|43.726.698
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4325
|8,4391
|% 0,01
|
|Euro
|10,0216
|10,0320
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,7189
|11,7777
|% 0,20
|
|Frank
|9,2843
|9,3402
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2446
|2,2558
|% 0,06
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,58
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,92
|0,00
|
|B. Petrol
|74,78
|74,78
|-0,63
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:34SELVA
Yüzde 7.96 oranında artışla 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 967, 688 adet işlem
-
10:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.50 ) 1, 508
-
10:33XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 1, 402.00 milyon TL de
-
10:33KTSKR
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 759, 061 adet işlem
-
10:32TSGYO
Yüzde 7.22 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 944 adet işlem