***DENIZ* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 14:45
***DENIZ******BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, DenizBank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 16/12/2022 tarihinde satışa çıkarılan toplam 99,9 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır.
İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmelerin imza süreci başlatılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088413
BIST
14:595.370
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 155,78
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.379
En Düşük
5.268
14:5918,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
14:5919,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0328
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
14:591.076,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.076,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler14:58
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.086.475.748
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.569.588
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.616.909.628
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|20.676.384
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.896.045
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.495.883
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,99
|734.406.954
|% -9,35
|
|YKBNK
|12,70
|9.510.078.503
|% 8,09
|
|PETKM
|20,04
|6.572.833.571
|% 4,48
|
|ISCTR
|13,52
|4.584.948.303
|% 8,77
|
|THYAO
|143,00
|4.365.481.891
|% 2,66
|
|AKBNK
|20,40
|4.042.327.391
|% 9,38
|
|YKBNK
|12,70
|9.510.078.503
|% 8,09
|
|EKGYO
|8,33
|3.087.671.076
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,52
|4.584.948.303
|% 8,77
|
|PETKM
|20,04
|6.572.833.571
|% 4,48
|
|SKBNK
|3,52
|1.086.475.748
|% 10,00
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6504
|18,6565
|% 0,02
|
|Euro
|19,7863
|19,7989
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6650
|22,7786
|% 0,22
|
|Frank
|19,9359
|20,0560
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,04
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.077
|1,70
|
|Cumhuriyet
|7.229
|7.338
|13,00
|
|Tam
|7.264
|7.311
|53,00
|
|Yarım
|3.518
|3.574
|26,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,94
|13,97
|0,04
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,55
|