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***DENIZ* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.12.2022 14:45
***DENIZ* *BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENIZ******BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, DenizBank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 16/12/2022 tarihinde satışa çıkarılan toplam 99,9 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır. 
İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmelerin imza süreci başlatılacaktır. 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.   
Saygılarımızla,   
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088413


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OTTO 80,30 1.556.702 % 10,00  
PLTUR 13,32 2.569.588 % 9,99  
VAKBN 13,77 3.616.909.628 % 9,98  
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Altın Ons 1.795 1.795 2,80  
Altın Gr. 1.076 1.077 1,70  
Cumhuriyet 7.229 7.338 13,00  
Tam 7.264 7.311 53,00  
Yarım 3.518 3.574 26,00  
Çeyrek 1.764 1.786 12,00  
Gümüş.Ons 23,23 23,26 0,04  
Gümüş Gr. 13,94 13,97 0,04  
B. Petrol 79,59 79,59 0,55  
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