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***DENIZ* *EKTVK* *BRKVY* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

16.02.2021 17:06



***DENIZ******EKTVK******BRKVY******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, DENIZ, EKTVK, QNBFL

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 16/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK22131 FİNANSMAN BONOSU 16/02/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK22149 FİNANSMAN BONOSU 16/02/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/02/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR22126 FİNANSMAN BONOSU 16/02/2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910074


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IDEAS 29,70 15.765.772 % 10,00  
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Tam 2.673 2.743 -21,78  
Yarım 1.292 1.327 -10,53  
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Gümüş Gr. 6,08 6,08 -0,09  
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