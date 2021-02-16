***DENIZ* *EKTVK* *BRKVY* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
16.02.2021 17:06
***DENIZ******EKTVK******BRKVY******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, DENIZ, EKTVK, QNBFL
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 16/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK22131 FİNANSMAN BONOSU 16/02/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK22149 FİNANSMAN BONOSU 16/02/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/02/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS22129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR22126 FİNANSMAN BONOSU 16/02/2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910074
BIST
17:241.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -21,09
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:247,0082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:248,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:24403,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,20
|Açılış
|: 403,04
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,03
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BSOKE
|3,74
|331.773.647
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|63.203.444
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TKURU
|372,70
|7.491.926
|% -7,98
|
|TGSAS
|24,06
|220.871.300
|% -7,96
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KOZAL
|145,90
|2.790.690.656
|% -1,88
|
|PETKM
|5,16
|2.671.616.875
|% 0,58
|
|SASA
|40,40
|2.185.045.464
|% 6,71
|
|GUBRF
|76,60
|1.893.469.944
|% 4,72
|
|GARAN
|9,82
|1.547.947.373
|% -2,29
|
|SKBNK
|1,53
|1.351.920.207
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,52
|1.520.488.343
|% -0,79
|
|PETKM
|5,16
|2.671.616.875
|% 0,58
|
|TSKB
|1,75
|476.704.028
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,86
|639.876.195
|% -2,05
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0024
|7,0082
|% 0,63
|
|Euro
|8,4809
|8,4891
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7021
|9,7507
|% 0,50
|
|Frank
|7,8226
|7,8698
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8623
|1,8716
|% 0,61
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-24,42
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
|