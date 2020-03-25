***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.03.2020 17:22
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
25/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
25/03/2020
Saati
14:00
Adresi
Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbul
Gündem
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Denge Varlık Yönetim A.Ş. ve devir alınan Deren Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait 2019 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması ve müzakeresi. 4. Denge Varlık Yönetim A.Ş. ve devir alınan Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 5. Denge Varlık Yönetim A.Ş. ve devir alınan Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2019 dönemi kar / zararı hakkında karar alınması. 6. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerisi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun (DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesi. 7. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkındaki Genelge" kapsamındaki denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun (DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesi. 8. Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ihraç limiti içinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ihraç edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda karar alınması. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 11. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
25.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul ve Ekleri.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832157
BIST
18:0589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,19
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
18:056,4277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
18:056,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
18:05333,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,59
|Açılış
|: 333,40
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
|
|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
|% 2,63
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
|
|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
|
|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
|
|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5901
|7,6282
|% 0,92
|
|Frank
|6,5547
|6,5942
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7081
|1,7167
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.615
|-7,31
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,49
|14,53
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,02
|3,03
|0,08
|
|B. Petrol
|27,41
|27,41
|0,26
|