***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 10:17
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226827
BIST
'
12:267.681
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -109,54
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.653
En Yüksek
7.786
12:2629,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0329
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0938
En Düşük
28,9845
12:2631,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1116
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
12:261.893,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.895,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:26
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.698.590
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|216.713.931
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,46
|151.389.776
|% 9,04
|
|FORMT
|2,70
|108.122.523
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|87.509.559
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.783.210
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|8.015.928
|% -9,98
|
|EREGL
|42,16
|3.019.585.075
|% 0,86
|
|THYAO
|243,60
|2.469.545.736
|% -0,85
|
|ISCTR
|23,92
|1.883.402.225
|% -3,00
|
|YKBNK
|20,64
|1.531.289.686
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,48
|1.372.928.330
|% -2,34
|
|BEGYO
|3,07
|897.438.783
|% -4,36
|
|ISCTR
|23,92
|1.883.402.225
|% -3,00
|
|EKGYO
|7,16
|528.347.076
|% -2,05
|
|YKBNK
|20,64
|1.531.289.686
|% -3,10
|
|EREGL
|42,16
|3.019.585.075
|% 0,86
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0863
|29,0897
|% 0,11
|
|Euro
|31,8524
|31,8673
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,7642
|36,9486
|% 0,35
|
|Frank
|33,4237
|33,6250
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7255
|7,7642
|% 0,03
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|944,43
|947,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,37
|1.190,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,56
|2.026,85
|% 0,66
|