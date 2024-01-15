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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.01.2024 18:12
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.01.2024 tarih ve 2024/3 nolu toplantısında,
1. Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatının esas alınması suretiyle 400.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına,
2. Artırılan sermaye karşılığı ihraç olunacak her biri 1 TL nominal değere sahip nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikteki payların Şirket ortağı Cemal GÜZELCİ tarafından Şirket'e tamamen ve nakden ödenmesi taahhüt edilen 400.000.000 TL karşılığı olmak üzere Cemal GÜZELCİ'ye tahsisli satış yoluyla ihraç edilmesine,
3. Cemal GÜZELCİ'ye tahsis edilecek her biri 1 TL nominal değerli payların satış fiyatının, Prosedür'ün 7.1. numaralı maddesinde düzenlenen baz fiyat ve nominal değerinden aşağı olmamak kaydıyla, söz konusu Prosedür ve ilgili düzenlemelere göre belirlenmesine ve ihraç edilecek payların adedinin bu suretle tespit olunmasına,
4. Tahsisli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması halinde, Prosedür'ün 7.1. numaralı maddesi uyarınca baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmasına,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 457'nci maddesi uyarınca sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın kabulüne,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca işbu kararın kamuya duyurularak ilgili ticaret siciline tescilinin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanının yapılmasına,
8. Sermaye artırımı işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanmasını müteakiben, Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin artırılan sermayeyi yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla gerekli formalitelerin yerine getirilmesine,
9. İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240497


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