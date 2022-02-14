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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.02.2022 16:53
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 27.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.912.500

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DERHL, TREDDST00017 27.750.000 4.162.500 15,00000 DERHL, TREDDST00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 27.750.000 4.162.500,000 15,00000

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Cemal Güzelci

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 26.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.01.2022
Sermaye Tescil Tarihi 14.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.912.500 TL 'na çıkarılmasına istinaden tahsisli sermaye artırım işlemi 14.02.2022 tarihli 10516 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.İlgili Ticaret Sicil Gazetesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tahsisli Sermaye Artışı 14.02.2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001539


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