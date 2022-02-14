***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.912.500Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DERHL, TREDDST00017 27.750.000 4.162.500 15,00000 DERHL, TREDDST00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 27.750.000 4.162.500,000 15,00000Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Cemal GüzelciBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.01.2022Sermaye Tescil Tarihi 14.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.912.500 TL 'na çıkarılmasına istinaden tahsisli sermaye artırım işlemi 14.02.2022 tarihli 10516 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tescil edilmiştir.İlgili Ticaret Sicil Gazetesi ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tahsisli Sermaye Artışı 14.02.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001539BIST