***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
23.02.2023 18:19
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ile Şirketimizin 2022 yılı sürdürülebilirlik faaliyetlerini içeren Sürdürülebilirllik Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116434
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0519,9885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0199
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
18:051.105,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.105,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.102,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8715
|18,8755
|% 0,02
|
|Euro
|19,9719
|19,9832
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5657
|22,6789
|% -0,41
|
|Frank
|20,1118
|20,2330
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0141
|5,0392
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.535
|7.607
|-34,00
|
|Yarım
|3.681
|3.722
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.861
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,94
|-0,11
|
|B. Petrol
|81,83
|81,83
|1,23
|