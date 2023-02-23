***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ile Şirketimizin 2022 yılı sürdürülebilirlik faaliyetlerini içeren Sürdürülebilirllik Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116434BIST