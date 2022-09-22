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***DERHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

22.09.2022 10:53
***DERHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu


***DERHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [DERHL]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
'nin 20.09.2022  tarihinde başayan % 135,01762 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 22.09.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064633


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Gümüş.Ons 19,45 19,48 -0,17  
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