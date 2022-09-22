***DERHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
22.09.2022 10:53
***DERHL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
'nin 20.09.2022 tarihinde başayan % 135,01762 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 22.09.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064633
BIST
11:533.318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 22,87
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.290
11:5318,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0850
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4059
En Düşük
18,3035
11:5317,9911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0502
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9487
11:53983,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 983,70
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ULKER
|21,78
|136.179.232
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.571.710
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|143.998.357
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,98
|84.723.101
|% 9,64
|
|MEGAP
|3,98
|84.723.101
|% 9,64
|
|ULUFA
|7,11
|39.370.241
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|UTPYA
|22,70
|138.198
|% -5,34
|
|SEGYO
|1,29
|56.151.360
|% -3,73
|
|PENTA
|376,20
|8.645.572
|% -3,54
|
|SMRTG
|60,45
|275.235.839
|% 5,96
|
|GESAN
|83,60
|216.857.967
|% 6,29
|
|KRPLS
|7,31
|153.511.966
|% 9,10
|
|SOKM
|22,80
|143.998.357
|% 9,93
|
|KMPUR
|51,40
|111.016.712
|% 3,38
|
|SEGYO
|1,29
|56.151.360
|% -3,73
|
|MOBTL
|2,82
|81.727.638
|% 6,82
|
|CONSE
|4,58
|106.834.574
|% 2,92
|
|KRPLS
|7,31
|153.511.966
|% 9,10
|
|HUNER
|4,54
|55.459.231
|% 2,25
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3950
|18,4031
|% 0,46
|
|Euro
|17,9772
|17,9895
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,4745
|20,5772
|% -0,35
|
|Frank
|18,6864
|18,7989
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8781
|4,9026
|% 0,55
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-9,08
|
|Altın Gr.
|984
|985
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.654
|6.741
|-21,00
|
|Yarım
|3.242
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,70
|88,70
|-1,76
|