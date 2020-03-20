***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 10:09
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830955
BIST
12:0887.850
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 2.654,24
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:086,5032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0411
|Açılış
|: 6,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:087,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:08315,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,07
|Açılış
|: 314,71
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.103.960
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.705.989
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|611.482
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,13
|5.827.662
|% -2,19
|
|GARAN
|7,76
|323.962.132
|% 2,37
|
|ASELS
|21,64
|202.800.556
|% 2,56
|
|THYAO
|8,15
|192.608.402
|% 2,64
|
|TSPOR
|2,21
|130.424.050
|% 0,91
|
|ISFIN
|3,10
|117.341.272
|% 8,39
|
|ODAS
|1,25
|86.007.161
|% 5,93
|
|TSPOR
|2,21
|130.424.050
|% 0,91
|
|YKBNK
|1,94
|103.986.398
|% 2,11
|
|GARAN
|7,76
|323.962.132
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,10
|117.341.272
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6806
|7,7191
|% 2,49
|
|Frank
|6,6101
|6,6499
|% -0,01
|
|Riyal
|1,7211
|1,7297
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|36,35
|
|Altın Gr.
|314
|314
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.083
|2.136
|28,68
|
|Yarım
|1.007
|1.033
|13,87
|
|Çeyrek
|505
|517
|6,94
|
|Gümüş.Ons
|12,83
|12,88
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|2,67
|2,68
|0,13
|
|B. Petrol
|30,24
|30,24
|1,77
|