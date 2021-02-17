***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 14:53
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910375
BIST
14:531.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:537,0139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:538,4636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:53403,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,37
|Açılış
|: 403,27
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:51
|ATEKS
|59,95
|15.206.726
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.042.546
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.658.577
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|354.275.708
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|NIBAS
|34,98
|54.271.723
|% -7,31
|
|MAALT
|292,50
|119.909.974
|% -6,91
|
|VAKBN
|4,60
|1.953.245.342
|% 5,26
|
|HALKB
|5,77
|1.483.702.625
|% 9,90
|
|SASA
|42,34
|1.356.510.144
|% 2,82
|
|KOZAL
|145,00
|1.254.561.946
|% 0,14
|
|GARAN
|9,68
|1.163.024.295
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,53
|684.023.016
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,60
|1.953.245.342
|% 5,26
|
|HALKB
|5,77
|1.483.702.625
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|561.511.102
|% -0,40
|
|KARSN
|5,03
|743.641.923
|% 2,44
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0101
|7,0119
|% 0,27
|
|Euro
|8,4609
|8,4633
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,6884
|9,7370
|% -0,06
|
|Frank
|7,7996
|7,8466
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8642
|1,8735
|% 0,32
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,86
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.733
|-10,11
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-4,89
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,84
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