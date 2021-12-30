***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2021 10:00
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987037
BIST
15:431.882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -13,50
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.867
15:4313,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,3702
|Açılış
|: 13,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
15:4314,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,4225
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
15:43749,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 14,66
|Açılış
|: 749,53
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ALMAD
|1,43
|4.102.067
|% 10,00
|
|PSDTC
|27,82
|25.422.823
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|25.422.823
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|25.422.823
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|25.422.823
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|31.417.861
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.506.390
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|86.979.177
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.045.564
|% -9,95
|
|TACTR
|34,98
|1.284.922
|% -9,14
|
|GARAN
|11,58
|1.857.137.886
|% 1,22
|
|EREGL
|28,74
|1.761.649.647
|% -1,84
|
|SASA
|55,30
|1.292.976.956
|% 3,66
|
|THYAO
|20,44
|1.218.425.655
|% -3,04
|
|SISE
|13,66
|1.037.866.974
|% -1,37
|
|YKBNK
|3,55
|627.966.132
|% 2,60
|
|GARAN
|11,58
|1.857.137.886
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,22
|249.031.789
|% 0,91
|
|DOHOL
|2,80
|254.902.025
|% -0,71
|
|ODAS
|1,34
|106.141.143
|% 0,75
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9792
|13,0294
|% 2,92
|
|Euro
|14,7130
|14,8096
|% 2,94
|
|Sterlin
|17,4023
|17,4896
|% 2,21
|
|Frank
|14,0757
|14,1605
|% 2,05
|
|Riyal
|3,4321
|3,4493
|% 2,05
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-1,37
|
|Altın Gr.
|751
|751
|16,38
|
|Cumhuriyet
|5.048
|5.124
|67,00
|
|Tam
|5.013
|5.145
|59,17
|
|Yarım
|2.423
|2.489
|28,62
|
|Çeyrek
|1.215
|1.244
|14,31
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,48
|9,49
|0,19
|
|B. Petrol
|78,75
|78,75
|-0,46
|
Seans Raporu
15:43
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