***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2022 12:42
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089149
BIST
15:315.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 67,57
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:3118,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:3119,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:311.090,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.090,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ULUFA
|9,46
|361.276.514
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.987.192
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.283.071
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|28.853.876
|% 9,99
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,70
|39.625.504
|% -4,12
|
|PAMEL
|233,50
|34.920.587
|% -3,55
|
|OSMEN
|67,00
|10.905.798
|% -3,32
|
|THYAO
|143,40
|4.632.589.504
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,21
|3.762.132.191
|% 2,11
|
|ENKAI
|27,92
|3.487.986.606
|% 4,41
|
|VAKBN
|12,47
|2.693.422.705
|% 1,55
|
|AKBNK
|20,22
|2.587.175.922
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,21
|3.762.132.191
|% 2,11
|
|VAKBN
|12,47
|2.693.422.705
|% 1,55
|
|ISCTR
|13,11
|2.544.874.789
|% 2,74
|
|SKBNK
|3,19
|578.219.693
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,19
|2.038.837.821
|% 1,58
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6619
|18,6695
|% 0,05
|
|Euro
|19,8424
|19,8532
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4225
|22,5350
|% -0,27
|
|Frank
|20,0630
|20,1839
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9493
|4,9741
|% 0,07
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,69
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.342
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.556
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|1,36
|
Seans Raporu
15:28
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15:44XU100
Endeks 5, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 66, 212.00 milyon TL de
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15:44ENJSA
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15:40KOZAL
Yüzde 7.06 oranında artışla 563.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 143, 948 adet işlem
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15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 08 artarak (% 1.34 ) 4, 838