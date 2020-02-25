***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar- Şirketimizce Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sayın Kurul'unuz, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz "yeni kayıtlı sermaye tavanı" içinde, yeni bir 5 yıllık süre için izin talebi ve bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi,- Şirketimiz esas sözleşmesinin sadeleştirilmesi amacıyla, gerek esas sözleşmenin diğer madde hükümlerinde gerekse mevzuatta ayrıntılı düzenlenmiş olup, tekrardan ibaret ya da uygulama kabiliyeti kalmayan 7, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 34 ve Ek madde 1 maddelerinin iptal edilerek Sözleşmeden çıkarılması,- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumun sağlanması için gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle, Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 32, 36'ncı maddelerinin değiştirilmesi,- İptal edilen maddelere bağlı olarak madde numaraları teselsül ettirilmesi ve- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum amacıyla Sözleşmeye 19 ve 20'nci madde olarak yeni madde ilavesisuretiyle, Şirketimiz esas sözleşmesinin ekteki şekilde tadiline ve bu amaçla uygun görüş ve izinlerin alınmasından sonra 2019 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. ( Yönetim Kurulu karar tarihi ve numarası:25/02.2020 tarihli 2020/01 numaralıkarar )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821442BIST