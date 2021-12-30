***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.12.2021 12:43
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre satış işlemlerinde hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir Bu kapsamda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun 2021 / 15 numaralı kararına istinaden hazırlanan "Derimod İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" ve Horizon Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan " İlişkili tarafa yapılan satış işlemlerinin şartları ve piyasa emsalleri ile karşılaştırılması" hakkındaki çalışma raporu ve Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987086
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 0,5776
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
18:0514,9245
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 0,5374
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
18:05767,99
En Yüksek
|Değişim
|: 4,51%
|| 33,12
|Açılış
|: 767,99
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1513
|13,2368
|% 4,56
|
|Euro
|14,7731
|14,9245
|% 3,74
|
|Sterlin
|17,8307
|17,9201
|% 4,73
|
|Frank
|14,4292
|14,5162
|% 4,62
|
|Riyal
|3,5199
|3,5376
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|9,36
|
|Altın Gr.
|773
|773
|38,23
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,51
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
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17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında