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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

30.12.2021 12:43
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre satış işlemlerinde hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir  Bu kapsamda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun 2021 / 15 numaralı kararına istinaden hazırlanan "Derimod İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor"  ve Horizon Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan " İlişkili tarafa yapılan satış işlemlerinin şartları ve piyasa emsalleri ile karşılaştırılması" hakkındaki çalışma raporu ve Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmaktadır.
 
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987086


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