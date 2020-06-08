***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.03.2019 tarih ve 2019/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 2018 faaliyet yılı Olağan genel kurul kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine 08.06.2020 tarih ve 2020/06 numaralı yönetim kurulu kararı ile ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849865BIST