***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
08.06.2020 15:14
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.03.2019 tarih ve 2019/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 2018 faaliyet yılı Olağan genel kurul kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine 08.06.2020 tarih ve 2020/06 numaralı yönetim kurulu kararı ile ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849865
BIST
16:13110.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 733,91
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:136,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:137,6829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:13369,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,22
|Açılış
|: 369,01
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.589.122
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.850.406
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,45
|87.428.874
|% -9,21
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|901.424
|% -4,69
|
|GARAN
|8,35
|1.006.088.169
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,76
|688.583.891
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|564.130.456
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,67
|475.885.762
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|451.228.657
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|688.583.891
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|475.885.762
|% 5,16
|
|GARAN
|8,35
|1.006.088.169
|% 0,72
|
|PETKM
|3,85
|424.465.397
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,36
|128.090.895
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5840
|8,6270
|% 0,46
|
|Frank
|7,0550
|7,0975
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8044
|1,8134
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|5,28
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.492
|2,00
|
|Tam
|2.463
|2.491
|-28,00
|
|Yarım
|1.202
|1.216
|-13,70
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,46
|