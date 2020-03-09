***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 15:32
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825424
BIST
15:20104.805
En Yüksek
|Değişim
|: -4,38%
|| -4.796,00
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.555
15:206,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:206,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1026
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:20329,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,72
|Açılış
|: 329,52
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.637.394
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,44
|8.891.079
|% 9,60
|
|ADBGR
|7,04
|9.593.371
|% 9,15
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.526.785
|% -14,93
|
|VAKKO
|5,27
|38.464.115
|% -12,60
|
|ARSAN
|4,37
|13.515.280
|% -12,25
|
|UTPYA
|4,49
|4.743.768
|% -10,74
|
|BURCE
|7,04
|5.658.916
|% -10,66
|
|THYAO
|10,76
|635.125.418
|% -3,41
|
|ASELS
|28,42
|449.327.188
|% -4,76
|
|GARAN
|9,54
|219.335.248
|% -4,89
|
|TUPRS
|93,10
|181.035.444
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,31
|166.124.739
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,30
|105.959.261
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|166.124.739
|% -4,94
|
|ODAS
|1,98
|122.084.724
|% -4,35
|
|THYAO
|10,76
|635.125.418
|% -3,41
|
|KARSN
|1,78
|99.711.114
|% -3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9918
|8,0319
|% 1,03
|
|Frank
|6,5778
|6,6174
|% 1,85
|
|Riyal
|1,6256
|1,6337
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,03
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,50
|
|Yarım
|1.050
|1.078
|8,47
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,65
|35,65
|-9,62
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:30TUCLK
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 888 adet işlem
-
15:29IPEKE
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 867, 682 adet işlem
-
15:28AYCES
Yüzde -9.42 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 738 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 104, 881 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 31 altında . İşlem hacmi 4, 460.00 milyon TL de
-
15:27RYSAS
Yüzde -9.54 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 130, 674 adet işlem